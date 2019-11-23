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İran'da gösteriler nedeniyle sabit hatlardaki internete erişim engeli kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:03 | Son Güncelleme

Benzine cuma günü yapılan zam üzerine başlayan protestolar nedeniyle başkent Tahran ve diğer büyük şehirlerde sabit hatlara getirilen internete erişim engeli kaldırıldı, mobil hatlarda ise yarından itibaren erişimin sağlanacağı açıklandı - İran emniyeti, gösterileri organize eden 180 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı

İran'ın başkenti Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internete erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

İran'da cuma günü benzine yapılan yüzde 300 zam üzerine başlayan protesto gösterileri nedeniyle cumartesi akşamdan itibaren ülkenin tamamında engellenen internet erişimi aşamalı olarak kaldırılıyor.

Cuma günü gösterilerin az olduğu güneydeki Hürmüzgan ve Buşehr'in ardından dün de Kuzey Horasan, Güney Horasan, Gülistan, Yezd, Hemedan, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde sabit hatlarda internete erişim sağlanmaya başlamıştı.

Bu akşam saatlerinde ise başkent Tahran başta olmak üzere tüm büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internet erişim engeli kaldırıldı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, yarından itibaren mobil hatlarda da internete erişimin sağlanabileceğini açıkladı.

Öte yandan, İran emniyetinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gösterileri organize eden 180 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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