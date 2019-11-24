İran'da Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Türk çocuklarına gurbet hissi yaşatmıyor

MUHAMMET KURŞUN - İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, burada da Türk kültürünü yaşatmak ve ülkelerine gurur kaynağı olacak bir nesil yetiştirmek için ter döküyor. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bahçesinde 2011 yılında açılan ve 60 öğrenci kapasitesiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim yapılan Türk Okulundaki öğretmenler, buradaki Türk çocuklarının eğitimini aksatmıyor ve onlara yabancılık hissi yaşatmıyor. Okul yöneticileri ve eğitimcileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle AA muhabirine konuştu. - "Gurbette öğretmen olmak fedakarlık gerektiriyor" İnsan yetiştirmenin ve yüreklere dokunmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, gurbette öğretmenliğin zorlu geçmesine rağmen keyifli de olduğunu söyledi. Ekinci, Tahran'daki şartların yaptırımlardan kaynaklı olarak ağır olduğunu ve buradaki yapısal sorunların hayatı zorlaştırdığını ancak buna rağmen öğretmenlerin, Türk çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin ülkelerinin çocuklarına ideal bir toplumu oluşturmaları için en iyi eğitimi vermeye gayret ettiğini aktaran Ekinci, "Gurbette öğretmen olmak fedakarlık gerektiriyor. Ülkenizden ve tüm sevdiklerinizden kopuyorsunuz, burada kendi ülkenizin vatandaşlarına bir şey öğretmek adına gurbete çıkıyorsunuz, sıla özlemi duyuyorsunuz, birçok zorluğu aşarak öğretmenliği icra ediyorsunuz." diye konuştu. - "Gönül coğrafyasında görev yapmaktan gurur duyuyoruz" Sınıf öğretmeni Süleyman Hilmi Alaca da Türkiye'nin bütün varlığıyla Tahran'da hissedilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek "Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yurt dışında da vatandaşlarımızın bulunduğu bütün gönül coğrafyasında görev yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yurt dışında da görev yapmaya hazır olduklarını ve mesleklerini severek icra ettiklerini ifade eden öğretmen Musa Kaplan da Tahran'daki Türk öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini aksatmadan devam ettirdiklerini kaydetti.