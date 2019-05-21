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İranlı iş adamına yolsuzluktan 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

İranlı iş adamı Hüseyin Hidayeti, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapis ve 74 kırbaç cezasına mahkum edildi

İran'da futbol kulüplerinde önemli yatırımları olan iş adamı Hüseyin Hidayeti, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapse mahkum edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ekonomik Yolsuzlukla Mücadele Özel Mahkemesinin, Hidayeti hakkında 20 yıl hapis ve 74 kırbaç cezası verdiğini açıkladı.

İsmaili ayrıca, İranlı iş adamının 489 milyar tümen (serbest kur üzerinden yaklaşık 220 milyon lira) ödemesine karar verildiğini aktardı.

"Bank Sermaye" dahil çeşitli bankalardan aldığı büyük miktardaki kredileri ödemediği gerekçesiyle yargılanan Hidayeti, sahip olduğu menkul kıymetlerin değerini yüksek göstermek için finansal analistlere rüşvet vermekle de suçlanıyordu.

Devrim Muhafızları Ordusunun eski mensubu olan Hüseyin Hidayeti, 2007'de İran'ın "Steel Azin" futbol kulübünü satın almıştı. Hidayeti'nin "Persepolis" kulübünde de önemli yatırımları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Hidayeti İRAN Yolsuzluk

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