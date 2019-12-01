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İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 04:38 | Son Güncelleme

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da arkadaşıyla yürüyen İranlı Masous Molovi Vardanjani'nin arkasından gelen saldırgan tarafından öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" suçlarından tutuklandı.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi terör savcılığına çıkarılarak sorgulandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü hakkında adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti.

Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ajan Mesut Mevlevi

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