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İrlandalı vekilden Ukrayna ve Filistin için 'çifte standart' eleştirisi! "Putin'e yaptırım uygulanması 5 gün sürdü, 70 yıldır eziyet edenlere..."

06.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya’ya yönelik yaptırımlarla yaratacağı etkiler de tüm dünyanın gündeminde. Rusya’ya yönelik çok sayıda ülkeden hızla gelen yaptırım kararlarının ardından İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett tarafından Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi geldi. Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.

İrlandalı vekilden Ukrayna ve Filistin için 'çifte standart' eleştirisi! "Putin'e yaptırım uygulanması 5 gün sürdü, 70 yıldır eziyet edenlere..."

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımların ve yaratacağı etkiler de takip ediliyor. Son olarak Ukrayna'ya düzenlediği saldırı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda'daki bir milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi geldi.

"RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI HAKLI, AYNI YAPTIRIMLARIN İSRAİL'E UYGULANMAMASI DOĞRU DEĞİL"

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya'ya yaptırım uygulama kararının haklı olduğunu, ancak, aynı yaptırımların İsrail'e uygulanmasına karşı çıkılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

'ÇİFTE STANDART' SUÇLAMASI

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle çifte standartla suçlayan Barrett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in insanlığa karşı işlenen suçlarını tanımlamak için en güçlü ve sağlam dili doğru şekilde kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz, ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarif ederken aynı güçlü dili kullanmayacaksınız." ifadesini kullandı.

"APARTHEID KELİMESİNİ BİLE KULLANMAK İSTEMİYORSUNUZ"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerine değinen Barrett, "Yaptırımları boş verin, Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz." dedi.

"PUTİN'E VE HAYDUTLARINA KARŞI YAPTIRIM UYGULANMASI 5 GÜN SÜRDÜ"

Barrett, "Putin'e ve haydutlarına karşı yaptırım uygulanması 5 gün sürdü." ifadesini kullanarak, ancak Filistinlilere 70 yıldır eziyet edenlere yaptırımların "yararlı" olmayacağını kinayeli şekilde dile getirerek, hükümeti eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, Apartheid sistemini sürdüren İsrailli yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar için çağrıda bulunduğunu söyleyen Barrett, "Vladimir Putin'e karşı başlattığınız yaptırımların tıpatıp aynısı." ifadesine yer verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda Filistin Ukrayna
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