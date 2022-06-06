Iron Man'in yönetmeni Apple ile yakın temasta! Peki neden?

The New York Times'tan bir habere göre Apple'ın sır gibi sakladığı artırılmış gerçeklik (AR) / sanal gerçeklik (VR) sunacak karma gerçeklik başlığı için video içeriği oluşturmak üzere Hollywood yönetmenleriyle birlikte çalışıyor.

DİNOZORLARI CİHAZA TAŞIYACAK

Konuya yakın kaynaklar, Jon Favreau'nun bu yönetmenlerden sadece biri olduğunu söyledi. Bazı Iron Man filmlerinin yönetmeni olan Favreau, iddialara göre, yapımcılığını üstlendiği dinozorlarla dolu Apple TV+ dizisi Prehistorik Planet'e dayanan bir karma gerçeklik deneyimi sunmakla görevli.

YAKIN ZAMANDA GERÇEĞE DÖNÜŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR

Ancak yakın zamanda bu deneyimi yaşamak mümkün olmayabilir. Çünkü Apple'ın başlığı 2023'e kadar piyasaya çıkarmayabileceğinin üzerinde duruluyor. İddialara göre cihazın pil ömrü ve performansıyla ilgili bazı sorunları var. Ancak bu akşam düzenlenecek WWDC açılış konuşmasında karma gerçeklik başlığının neye benzediğini görebiliriz.



