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  4. Iron Man'in yönetmeni Apple ile yakın temasta! Peki neden?

Iron Man'in yönetmeni Apple ile yakın temasta! Peki neden?

06.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, sürpriz AR/VR karma gerçeklik başlığı için Hollywood yönetmenleriyle el ele vermiş gibi görünüyor. Bazı kaynaklar, şirketin başlık için içerik oluşturmak üzere Hollywood yönetmenleriyle çalıştığını iddia etti. Bu isimlerin arasında iddialara göre Iron Man filminin yönetmeni Jon Favreau da var.

Iron Man'in yönetmeni Apple ile yakın temasta! Peki neden?

The New York Times'tan bir habere göre Apple'ın sır gibi sakladığı artırılmış gerçeklik (AR) / sanal gerçeklik (VR) sunacak karma gerçeklik başlığı için video içeriği oluşturmak üzere Hollywood yönetmenleriyle birlikte çalışıyor.

DİNOZORLARI CİHAZA TAŞIYACAK

Konuya yakın kaynaklar, Jon Favreau'nun bu yönetmenlerden sadece biri olduğunu söyledi. Bazı Iron Man filmlerinin yönetmeni olan Favreau, iddialara göre, yapımcılığını üstlendiği dinozorlarla dolu Apple TV+ dizisi Prehistorik Planet'e dayanan bir karma gerçeklik deneyimi sunmakla görevli.

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Ancak yakın zamanda bu deneyimi yaşamak mümkün olmayabilir. Çünkü Apple'ın başlığı 2023'e kadar piyasaya çıkarmayabileceğinin üzerinde duruluyor. İddialara göre cihazın pil ömrü ve performansıyla ilgili bazı sorunları var. Ancak bu akşam düzenlenecek WWDC açılış konuşmasında karma gerçeklik başlığının neye benzediğini görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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