İş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Şehit Erkan Yiğit Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin çatısında çıktı.

İş merkezinin giriş katında bulunan pide dükkanının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalığın ise meraklı gözlerle yangını izleyip, koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

