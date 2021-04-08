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  4. İş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı

İş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı

08.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yangını izledi.

İş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Şehit Erkan Yiğit Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin çatısında çıktı.

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İş merkezinin giriş katında bulunan pide dükkanının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalığın ise meraklı gözlerle yangını izleyip, koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat
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