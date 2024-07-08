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İşçi konfederasyonlarından beklenmeyen hamle! Asgari ücretle ilgili açıklama yapılacak!

08.07.2024 17:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP genel merkezinde Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı ile bir araya gelen Arslan, işçi konfederasyonlarıyla ortak bir açıklama yapacağını duyurdu.

İşçi konfederasyonlarından beklenmeyen hamle! Asgari ücretle ilgili açıklama yapılacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile beraberindeki heyet bir araya gelerek, asgari ücret hakkında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı ile bir araya gelen Arslan, asgari ücret hakkında HAK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yarın ortak açıklama yapacağını bildirdi.

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Arslan, yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı tebrik etmek amacıyla CHP'ye ziyarette bulunduğunu belirtti.

Arslan, "Belediyelerimizde var olan sorunlarımızı kendileriyle doğrudan paylaşmak ve bu konuda bundan sonraki süreçlerde de nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Son derece verimli bir görüşmeydi. Sayın Başkan'a taleplerimizi ifade ettik. Var olan sorunlarımızı kendileriyle paylaştık. Bundan sonraki süreçte bu diyaloğun devam etmesi hususunda da genel bir kanaatimiz var. İnşallah kendileri de yakın bir zamanda bizleri ziyaret edecek. Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler, Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. Diyalogdan yana ortak bir yaklaşmamız oldu. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda, CHP'nin hem Meclis'te hem de kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Bunların da yerine getirileceği hususunda Sayın Başkan'dan gerekli güvenceleri aldık. Umarım bu görüşmeler, bundan sonra da devam eder ve çalışanlar için çalışma hayatımız için Türkiye'nin demokratik süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, demokrasimizin güçlendirilmesi, diyalog ortamının oluşturulması konusunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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''TEMMUZ ASGARİ ÜCRETİ HAKKINDA ORTAK BİR AÇIKLAMAYA YAPACAĞIZ''

Mahmut Arslan Temmuz ayın asgari ücrete ara zam talepleri ile ilgili soru üzerine, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in bir haftadır ortak çalışma yürüttüğüni ifade etti. Ayrıca Arslan, "3 konfederasyonla bir haftadır çalışıyoruz. Ortak bir metin hazırladık. Yarın, TÜRK-İŞ'te bu açıklamalarımızı yaparsak, arkadaşlarımız açısından haksızlık etmemiş oluruz. Birlikte bir açıklamayı yarın gerçekleştireceğiz. Hem taleplerimizi hem de olması gerekenleri; yaşadığımız zorlukları, sorunları, bunların çözümlerini de beraber ortaya koyuyoruz. Sadece eleştirmek değil, çözüm de ortaya koyuyoruz. Umarım bunu yarın başarmış olacağız" açıklamasında bulundu.

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''SORUNLARIN TAMAMINA YÖNELİK ORTAK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK''

Bir araya gelen konfederasyonların sadece enflasyon konusu hakkında bir araya gelmediklerini, çalışma hayatının pek çok sorununun varlığına değinen Arslan, 'Bu sorunların tamamına yönelik biz ortak bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı 3 konfederasyon bir araya gelerek önce teknik düzeyde, sonra da başkanlar düzeyinde, yarın da inşallah bu tespitlerimizi, taleplerimizi, varsa eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" diyerek soruları yanıtladı. (DHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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