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İşçilerin zahmetli uğraşları sonucu üretiliyor, birçok kentte satışa sunuluyor!

05.06.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde 3 bin yıllık geleneklerle, sera görünümlü havuzlara su ekilip tuz üretiliyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgü ile bahsettiği, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçmişi 455 yıl öncesine dayanan tuz ocağında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacı karşılanıyor. İşçilerin zahmetli uğraşları sonucu üretilen Kemah tuzu, Doğu Anadolu ve çevredeki iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi birçok kentte satışa sunuluyor.

İşçilerin zahmetli uğraşları sonucu üretiliyor, birçok kentte satışa sunuluyor!

Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde 455 yıllık olan tuz ocağı üretime devam ediyor. Havalar ısındıkça 3 bin yıllık Kemah tuzuna bereket geliyor. Kemah ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür köyünde yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacı karşılanıyor.

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EVLİYA ÇELEBİ, SEYAHATNAMESİ'NDE ÖVGÜ İLE BAHSETMİŞ! GEÇMİŞİ 455 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su sayıları 150’yi bulan göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzlar işçiler yardımı ile toplanıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgü ile bahsettiği tuz ocağının geçmişi 455 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 250 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağında, havaların ısınmasıyla üretim de arttı.

İşçilerin zahmetli uğraşları sonucu üretilen Kemah tuzu, Doğu Anadolu ve çevredeki iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum, Trabzon ve İzmir'in de yer aldığı birçok kentte satışa sunuluyor.

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Yörede yıllardır üretildiği belirtilen ve lezzetinin yanı sıra gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasını sağlayan Kemah tuzu, Doğu’da peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar tarafından tercih ediliyor.

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Tuzun hayatı kolaylaştıran farklı kullanım alanları Tuzun hayatı kolaylaştıran farklı kullanım alanları

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu, Kemah tuzunun içerisinde ağır metalleri barındırmadığı için kaliteli olduğunu ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Doğal olarak elde edilen bu tuzda hiçbir kimyasal katkı bulunmamaktadır. Kaynağından suyla erimiş olarak gelen tuz, havuzlara alınarak burada güneşin sıcaklığı ile buharlaştırılarak tekrar kristalize ediliyor. Tabii bunun için havanın sıcak olması önemli. Buradaki üretim haziran ayı ortasından eylül ayı ortasına kadar sürüyor. Zor şartlarda ve 3 ay gibi kısa sürede Erzincan ve çevresinin tuz ihtiyacını karşılıyoruz."

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(İHA)

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