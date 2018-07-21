İshal Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Sağlıklı beslenmek ve vücut için gerekli olan besinleri almak hem hastalıkları önler hem de yaşam kalitesini yükseltir. Her ne kadar sağlıklı olduğunu düşündüğünüz besinleri tüketmeye gayret etseniz de kimi zaman yediğiniz bazı besinler sağlığınızı tehlikeye atabilecek ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu hastalıkların başında da ishal gelir. Çok ciddi ishal vakalarında 13-14 litre sıvı kaybı yaşanabilir. İshalin belirtileri arasında sürekli olarak tuvalete çıkma ihtiyacı, cıvık ya da sulu dışkılama, susuzluk, tuvaletini tutamama, bulantı, kusma, ateş, karın bölgesinde kramp şeklinde ağrı, gaz şikayeti ve halsizlik bulunur. Özellikle çocukluk döneminde karşılaşılan ve rota virüsü etkisi yüzünden ortaya çıkan zehirli ishal vakaları da oldukça fazladır. Zehirli ishalin belirtileri genellikle mayıs ve haziran aylarında görülür. Belirtiler normal ishalin belirtileriyle hemen hemen aynıdır. Ancak bebeklerde ve çocuklarda 3-8 gün arasında devam eder. Zehirli ishal aşırı sıvı kaybına sebep olduğu için böbrek yetmezliğine kadar gidebilen çok ciddi bir ishal türüdür. Hızlı kilo kaybı en önemli belirtisidir.

İshal Neden Olur? 1. Mide gribi

Mide gribi birçok virüsün neden olduğu mide ve bağırsak iltihaplanmasıdır. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Genellikle enfekte olmuş yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve insanlarla yakın temas yoluyla yayılır. Mide gribinin en yaygın belirtilerinden biri sulu ishaldir. Bu hastalığı önlemek için ellerin hijyenine önem vermek ve kirli, mikroplu su ile temastan kaçınmak gerekir. 2. Gıda zehirlenmesi

Genellikle bozuk, günü geçmiş ve uzun süre beklediği için üzerinde mikrop üremiş toksik besinlerin tüketilmesi sebebiyle yaşanan durumdur. Gıda zehirlenmesinin başlıca belirtileri ise mide bulantısı, kusma, hafif ateş, kilo kaybı, halsizlik, baş ağrısı ve ishaldir. 3. Bakteriyel bağırsak enfeksiyonu

Bu hastalık mide ve bağırsaklarda iltihaba neden olur. En sık rastlanan belirtileri ise; mide bulantısı, kusma, şiddetli abdominal kramplar ve ishaldir. Hijyen koşullarının kötü olması yüzünden hayvanlarla, toksik maddelerle veya bakteri içeren su ya da yiyecekler ile kolaylıkla bulaşan bu hastalık hızlı bir kilo kaybına yol açar.

4. Gıda alerjileri

Bağışıklık sisteminin tüketilen besinlere anormal bir şekilde tepki göstermesi gıda alerjisi olarak karşımıza çıkar. Gıda alerjisi ülkemizde oldukça fazla rastlanan bir problemdir. Çocuklarda daha sık görülür. ABD'de yaklaşık 13 çocuktan 1'inde gıda alerjisi olduğu tespit edilmiştir. Gıda alerjisi deriyi, mide bağırsak sistemini ya da solunum veya kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Birçok gıda türü alerjen olabilir, ancak bazı gıdaların alerjik reaksiyonu tetikleyici özelliği çok daha fazladır. En sık alerjiye sebep olan gıdalar; soya, buğday, balık, yumurta, inek sütü ve yer fıstığıdır. 5. Huzursuz bağırsak sendromu

Huzursuz bağırsak sendromu, genellikle bağırsakta yapısal olarak bir probleme neden olmayan ancak fonksiyonel olarak yaşam kalitesini bozan ve daha çok şişkinlik, karın ağrısı, halsizlik ve ishal ya da kabızlık ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kişinin yaşam kalitesini bozar. Uzun süreli ishal nedenleri arasında ilk sırada yer alır. 6. Laktoz intoleransı

Laktoz intoleransı, laktoz adı verilen bir tür doğal şekerin parçalanamamasından dolayı ortaya çıkar. Laktoz yaygın olarak süt ve yoğurt gibi süt ürünlerinde bulunur. Eğer ince bağırsak laktozu sindirmek ve parçalamak için yeterli miktarda laktaz enzimi üretmeyi bırakırsa laktoza toleranssız hale gelinir. Bu durumda, sindirilememiş olan laktoz kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsakta bulunan bakteriler ise sindirilmemiş laktozla etkileşirler ve sonunda şişkinlik, gaz ve ishal gibi semptomlara neden olurlar. Bu durum ayrıca laktaz eksikliği olarak da adlandırılabilir.

7. Ülseratif kolit

Ülseratif kolit, bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır. ve gastrointestinal sistemi etkileyen bir grup hastalığın meydana gelmesiyle oluşur. Ülseratif kolit genellikle kalın bağırsağın(kolon olarak da adlandırılır), rektumun ya da her ikisinin de iltihaplandığı zaman meydana gelir. Bu iltihap, kalın bağırsağın iç yüzeyinde ülser adı verilen küçük yaraların ortaya çıkmasına sebep olur. Genellikle rektumda başlar ve yukarı doğru yayılır. Tüm kolonu kapsayabilir. İltihap, bağırsağın sürekli hareket halinde olmasına ve sık sık tuvalete çıkmaya neden olur. Bağırsakların yüzeyindeki hücreler öldükçe ülserler oluşur. Ülserler, mukus ve irin kanamasına ve akmasına neden olabilir. Ülseratif kolitin belirtileri; şişkinlik, halsizlik, ateş, kilo kaybı, sürekli dışkılama hissi ve kanlı ishaldir. İshal Nasıl Tedavi Edilir? İshalin tedavi yöntemleri problemin altında yatan sebebe bağlı olarak değişir. Bu yüzden öncelikle ishalin kaynağı belirlenmeli ve ona göre tedavi yöntemleri planlanmalıdır. Ancak su gibi ishal nasıl geçer ya da ishalin semptomlarından nasıl kurtulurum diye merak ediyorsanız ishal için belli başlı tedavi yöntemleri elbette mevcut.