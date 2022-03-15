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Işıkları kapatın! Etkisine inanamayacaksınız

15.03.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku düzeni kişinin tüm sağlığını etkileyen en önemli ihtiyaçlardan. Düzensiz uyku düzeni sağlığın bozulmasına neden oluyor. Uykudan yorgun bu kalkıyorsunuz? Uzun süre uyusanız dahi uykunuzu alamıyor musunuz? Bunun nedeni uyurken ışıkların açık kalması olabilir. Işığı açık ortamda uyumak vücudu uyanık hale getirebiliyor. Işıkları kapalıyken uyumak ise vücudunuzu kalp ve şeker hastalıklarından koruyor.

Işıkları kapatın! Etkisine inanamayacaksınız

Sağlıklı uyku düzeni zinde hissetmek, gündelik aktiviteleri sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için en önemli ihtiyaç. Bazen saatlerce uykudan kalktıktan sonra bile uyku alınamayabiliyor. Kalitesiz uykunun nedenleri arasında ışıklı ortamda uyumak, yanlış yatak seçimi ve uykuya dalmadan önce bakılan telefon, tablet ekranları yer alıyor. Sözcü’nün haberine göre Illinois’deki Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar uyku hakkında yaptıkları bulgularda uyku sırasında ortamda bulunan az miktardaki ışığın bile vücudu “uyanık bir hale” getirebildiğini açıkladılar. Bu da, geceleri düşmesi gereken kalp atış hızının artmasına neden oluyor. Araştırmacılar insanların daha sağlıklı olmaları için yatak odası aydınlatmalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

IŞIĞI KAPAMAMAK KALP ATIŞ HIZINI GÜNDÜZ SEVİYELERİNE ÇIKARIYOR

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Uyurken ışığı engellememek, uykudaki kalp atış hızının gündüz seviyelerine yakın seviyelere çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca vücudun ertesi sabah insülinle nasıl bir tepkimeye girdiğini de etkileyebiliyor. Bu da şeker ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Daily Mail’in haberine göre araştırma, 20 yetişkin üzerinde yapıldı. PNAS dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, 100 lüks olarak tanımlanan orta derecede bir ışıkla uyumanın etkisini, bir gece için 3 lüks loş ışıkta uyumayla karşılaştırdı. Deneyde, 10 yetişkin bir gece loş ışıkta uyudu, ardından başka bir gece orta ışıkta dinlendi. Diğer 10 yetişkin ise iki gece sadece loş koşullarda uyudu.

UYUYOR OLSANIZ BİLE SİNİR SİSTEMİNİZ DEVREYE GİRİYOR

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Çalışmada yer alan Daniela Grimald, uyurken sadece 100 lükse maruz kalan insanların, loş ışık grubundakilere kıyasla daha yüksek kalp atış hızına sahip olduklarını keşfettiklerini söyledi. “Uyuyor olsanız bile otonom sinir sisteminiz devreye giriyor. Bu kötü. Genellikle, diğer kardiyovasküler parametrelerle birlikte kalp atış hızınız geceleri daha düşük ve gündüzleri daha yüksektir. Beyniniz, uykuları hafif ve beyni zarar görmüş biri gibi davranır. Vücudunuz ve beyniniz, olması gerektiği gibi dinlenmiyor” diye ekledi.

IŞIĞI MARUZ KALMAK İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTTIRIYOR

Ancak zayıf bir gece uykusunun sağlığa etkisi bu kadarla da sınırlı değil. Araştırmacılar, uyurken ışığa maruz kalmanın vücudun insülin direncini artırdığını da buldular. İnsülin direnci, kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücrelerin şeker düzenleyici hormona iyi tepki vermemesi ve kanınızdaki glikozu enerji için kullanamamasıdır. Bu dirence yanıt olarak, pankreas daha fazla insülin üretir. Bu da kan şekeri seviyelerinde artışa yol açabilir, bu da diyabet gelişimi için bir risk faktörüdür.

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KARANLIKTA UYUMA KURALI HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Katılımcılar üzerinde yapılan testler, loş ışıkta uyuyanların insülin direncinde yüzde 4’lük bir düşüş olduğunu gösterdi. Ilımlı ışık koşullarında uyuyanlarda ise bu değer yüzde 15’lik bir oranda artıyor. Karanlıkta uyuma kuralının herkesi kapsamadığını belirten araştırmacılar, “Biraz ışığa ihtiyacı olan kişiler, örneğin yere düşmemesi gereken yaşlı biri, loş bir ışık kullanabilir” dedi.


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