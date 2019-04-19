"İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konferansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "28 Şubat post modern müdahale, darbe sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen'in çok ciddi çalışmaları, katkıları olmuştu, bir karşı duruş, darbeye karşı bir muhalefet ortaya koyma bakımından." dedi.

Şentop, Memur-Sen'in yeni genel merkez binasında düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, siyasete girmeden önce, öğretim üyesi olduğu dönemde Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu söyledi.

Sendikacılığın sadece sahip olduğu camianın haklarını savunan, onlar için mücadele eden bir alan değil aynı zamanda ülkenin özgürlükler ve demokrasi alanında mücadelesinin de önemli bir unsuru olduğunu ifade eden Şentop, "Bu açıdan Türkiye'de yaşanan 28 Şubat post modern müdahale, darbe sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen'in çok ciddi çalışmaları, katkıları olmuştu, bir karşı duruş, darbeye karşı bir muhalefet ortaya koyma bakımından." dedi.

Şentop, o dönemde İstanbul'da eski Memur-Sen Genel Başkanlarından Ahmet Gündoğdu ile özellikle öğretmenlerin hakları, din ve din hürriyetiyle ilgili olarak kısıtlamalar konusunda ciddi bir mücadele yürüttüklerini anlattı.