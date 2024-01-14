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  4. Isınması için ocağa koyduğu süt sonunu getirdi! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Isınması için ocağa koyduğu süt sonunu getirdi! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

14.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da 80 yaşındaki H.A, ocağa ısınması için süt koydu. Yalnız yaşayan yaşlı kadın, sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesi sonucu sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Isınması için ocağa koyduğu süt sonunu getirdi! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan H.A. (80) ocağa ısınması için süt koydu.

SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

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Doğal gaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)

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