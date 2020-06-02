İşkence bitiyor! İşte mutfaktaki yağları çıkarmanın kolay ve pratik yolu...

İtiraf edelim, temiz ve düzenli bir mutfak için dolap temizliğini hepimiz önemsiyoruz ancak üşeniyoruz. Yemek buharının oluşturduğu lekeler ve yağlar da işimizi hiç kolaylaştırmıyor. Üstelik yapışkan elleriyle her yana parmak izlerini bırakmayı seven çocukları da eklersek dolap temizliği cazibesini yitiriyor. İdeal olan, mutfak dolaplarının dışını haftada bir kez, içlerini ise ayda bir kez temizlemektir. Neredeyse tüm bardak ve tabakların bulaşık makinenizi doldurduğu bir akşam dolap temizliği için uygun olabilir. Böylece tüm dolabı boşaltıp tekrar yerleştirme derdinden kurtulursunuz. Her daim mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz, hesaplı ve çevre dostu temizleyici önerilerimizi paylaşmaya başlıyoruz:
1. ÇABUK VE ETKİLİ TEMİZLİK
Laminant, ahşap ya da lake dolapların çoğu aslında bulaşık deterjanı ile temizlenebilir. Dolapların hem içini hem de dışını yağdan arındıran bu temizleyiciyi kullanmadan önce, dolabınızın küçük bir yerinde denemenizi öneriyoruz. Kullandığınız bulaşık deterjanının yağ çözücü özelliğini kuvvetlendiren kimyasallar ve sirke, hassas malzemeye zarar verebilir.
İki haftada bir bu yöntemle yapacağınız temizlik ile leke ve yağlardan hızlıca kurtulabilirsiniz.
Malzemeler:
l Sprey şişe
l Bir ölçü sirke
l Bir ölçü ılık su
l Birkaç damla bulaşık deterjanı
l Bulaşık süngeri
l İki adet mikrofiber bez
Uygulanışı:
l Kullanacağınız spreyli şişenin boyutuna göre, 1:1 ölçülerde sirke ve ılık suyu karıştırın.
l Karışıma birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek şişeye doldurun. Kesinlikle şişeyi çalkalamayın!
l Dolaplarınıza püskürtün ve birkaç dakika bekletin.
l Bulaşık süngeri ile silin. Aşındırıcı ve sert bir sünger yerine, hassas temizlik için üretilmiş olanları tercih edebilirsiniz. Kulpları ve köşeleri unutmayın.
l Nemli bir mikrofiber bez ile dolabınızı durulayın.
l Tercihen kuru ikinci bir mikrofiber bez ya da havlu ile kurulayın.
2. ZOR YAĞLARI SÖKEN SİHİRLİ MACUN
Yerleşmiş ve kalıplaşmış zorlu yağlar biraz daha uğraştırsa da, çözüm o kadar zor değil. Üstelik bu tarif ile yağlardan kurtulurken mutfak dolaplarınıza parlaklık da kazandırabilirsiniz.
Malzemeler:
l Karıştırma kabı
l 2 yemek kaşığı zeytinyağı
l 4 yemek kaşığı karbonat
l Diş fırçası
l Mikrofiber bez
Uygulanışı:
l Temiz kase ya da kapta, zeytinyağı ve karbonatı karıştırarak macun haline getirin. Diş macunu kıvamında kalın dokulu bir macun oluşmalı.
l Hazırladığınız macunu, dolabınızın yağlı bölgelerine parmak uçlarınız yardımıyla ovalayarak iyice sürün.
l Eski bir diş fırçası yardımıyla tüm yüzeyi fırçalayın. İnatçı kir ve yağların fırçalamayla döküldüğünü göreceksiniz.
l Yumuşak bir mikrofiber bez yardımıyla iyice silip temizlik ve parlaklığın keyfini çıkarın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum