İşkence bitiyor! İşte mutfaktaki yağları çıkarmanın kolay ve pratik yolu...

İtiraf edelim, temiz ve düzenli bir mutfak için dolap temizliğini hepimiz önemsiyoruz ancak üşeniyoruz. Yemek buharının oluşturduğu lekeler ve yağlar da işimizi hiç kolaylaştırmıyor. Üstelik yapışkan elleriyle her yana parmak izlerini bırakmayı seven çocukları da eklersek dolap temizliği cazibesini yitiriyor. İdeal olan, mutfak dolaplarının dışını haftada bir kez, içlerini ise ayda bir kez temizlemektir. Neredeyse tüm bardak ve tabakların bulaşık makinenizi doldurduğu bir akşam dolap temizliği için uygun olabilir. Böylece tüm dolabı boşaltıp tekrar yerleştirme derdinden kurtulursunuz. Her daim mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz, hesaplı ve çevre dostu temizleyici önerilerimizi paylaşmaya başlıyoruz:

1. ÇABUK VE ETKİLİ TEMİZLİK

Laminant, ahşap ya da lake dolapların çoğu aslında bulaşık deterjanı ile temizlenebilir. Dolapların hem içini hem de dışını yağdan arındıran bu temizleyiciyi kullanmadan önce, dolabınızın küçük bir yerinde denemenizi öneriyoruz. Kullandığınız bulaşık deterjanının yağ çözücü özelliğini kuvvetlendiren kimyasallar ve sirke, hassas malzemeye zarar verebilir.