İSKİ çalışma saatleri nedir? İSKİ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuştur. İSKİ bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Devlet daireleri ve kamu kuruluşlarıyla benzer çalışma ve mesai saatlerine sahip olan İSKİ çalışma saatleri pek çok vatandaş tarafından merak edilir. Abonelik açtırma, abonelik devretme ya da su kesintileri ve çalışmaları gibi pek çok alanda hizmet sunan İSKİ mesai saatleri nedir?

İSKİ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri nedir?

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü, online işlemlerden ya da e-Devlet üzerinden işlemlerini hâlledemeyen vatandaşlar sıkça müdürlüğe gider. Bu bağlamda İski Genel Müdürlüğü çalışma saatleri de sıkça araştırılır. İSKİ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri İSKİ şubelerinden farklı olarak düzenlenmiştir. Devlet daireleriyle benzer çalışma saatleri olan İSKİ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri ve günleri:

Pazartesi: 08:00–12:00, 13:00–17:00

Salı: 08:00–12:00, 13:00–17:00

Çarşamba: 08:00–12:00, 13:00–17:00

Perşembe: 08:00–12:00, 13:00–17:00

Cuma: 08:00–12:00, 13:00–17:00

İSKİ kaçta açılıyor?

İski şubeleri, genel müdürlükten farklı çalışma saatlerine sahip olsa da genel olarak müdürlükle çalışma saatleri birbirleriyle benzerdir. İSKİ mesai saatleri dâhilinde vatandaşların su işlemleriyle ilgili her türlü sorunları hakkında hizmet veren İSKİ açılış saati sabah 08.00'dır. Bu bağlamda İSKİ vezne çalışma saatleri de sabah saat 08.00'da başlar.

İSKİ öğle arası kaçta?

Sabah 08.00 itibarıyla hizmet sunmaya başladığı bilinen İSKİ şubelerinin öğle molası saatleri de sıkça araştırılır. İSKİ mesai saatleri içerisinde düzenlenen şubelerinin öğle molası 1 saattir. İSKİ öğle arası saatleri 12.00 ile 13.00 arası olarak yanıt sunulabilir. Bunun yanı sıra İSKİ vezne çalışma saatleri öğle arasında da nöbetçi personelle Abonelik İşlemleri ve Vezne İşlemleri konusunda hizmet verir.

İSKİ kaçta kapanıyor?

Sabah saat 8 itibarıyla hizmet vermeye başlayan İSKİ şubelerinin ne zaman kapandığı da sıkça araştırılır. Bu bağlamda "İSKİ kaça kadar açık?" sorusunun internet üzerinden yoğun olarak sorgulandığı söylenebilir. Kimi ilçelerde 16.30'da İSKİ şubelerinin kapanmaya başladığı görülebilir. Ancak İSKİ kapanış saati genel itibarıyla 17.00 olarak belirlendiği söylenmelidir.

İSKİ cumartesi açık mı?

İSKİ hafta sonu çalışma saatleri de genel olarak hafta içiyle aynı olsa da İSKİ sadece cumartesi günleri hizmet verir. Pazar günleri kapalı olan İSKİ şubeleri, cumartesileri belli bir saat aralığında hizmet sunar. İSKİ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri arasında cumartesi günü yoktur ve genel müdürlük cumartesi günü hizmet vermez. Ancak İSKİ şubeleri ve İSKİ vezneleri cumartesi için 09.00 ile 13.00 olarak belirlendiği söylenebilir. Yine İSKİ vezne çalışma saatleri de cumartesi günleri için yarım gün yani sabah 9 ile öğleden sonra saat 1 arasındadır.

