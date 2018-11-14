İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin 8 milyar 501 milyon 502 lira olan 2019 yılı bütçesini oy çokluğu onayladı.

Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasında yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, Genel Müdür Fatih Turan, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Turan, İSKİ'nin hayata geçirdiği projeleri, bugüne kadar yapılanlar ve planlananlar hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

Kentte su sağlayan 10 barajın doluluk oranının yüzde 47 olduğunu kaydeden Turan, "İstanbul'u susuz bırakmadık, bırakmayacağız. 411 milyon metreküplük bir su rezervimiz var. Ortalama günlük 2 milyon 880 bin metreküp su tüketiyoruz." dedi.

Su havzalarının korunduğunu ve yeşillendirildiğini dile getiren Turan, 17 milyon 251 bin metrekarelik alanda bir kısmı meyve fidanı olmak üzere 765 bin ağaç dikildiğini söyledi.

- "Melen İstanbul'un su sigortasıdır"

Turan, İstanbul'un su sigortasının Melen Projesi olduğunun altını çizerek mevcut barajların dışında bir milyon 727 bin metreküp kapasiteli 150 adet su deposunun bulunduğunu vurguladı.