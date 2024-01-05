İSKİ’nin Ataköy tesislerinde esrarengiz ceset! Uzun süreden beri oradaymış...

Korkunç olay, geçtiğimiz ay Bakırköy’de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi’ndeki tesiste çalışanlar, tesis içerisinde bir erkek cesedi gördü.

UZUN SÜREDEN BERİ ORADA OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’ne gelen polis ekipleri, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzdaki erkek cesedini inceledi. Uzun süreden beri orada olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun DNA testi belirleneceği öğrenildi. (İHA)





