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  4. İşlemediği suç neredeyse yok! Evinden çıkanlar şoke etti, kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

İşlemediği suç neredeyse yok! Evinden çıkanlar şoke etti, kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

14.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da birçok suça karışan M. A. B.'nin (42) evine ve tarlasına eş zamanlı baskın düzenlendi. Evinde yakalanan M. A. B. kaçmaya çalışırken ayağını kırdı ancak yakalanarak gözaltına alındı. Suç makinesi M. A. B.'nin evinden çıkanlar ise şaşkına çevirdi.

İşlemediği suç neredeyse yok! Evinden çıkanlar şoke etti, kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

M. A. B.'nin tarlasına yapılan baskında 10 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polisleri görünce balkondan atlayıp kaçmak isteyen M.A.B.'nin ayağı kırıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı, kasten adam yaralama, evrakta sahtecilik ve mala zarar verme suçlarından aranan M.A.B.’nin (42) merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve merkez Sarıçam ilçesine bağlı Dağcı Mahallesi’ndeki ev ve tarlasına eş zamanlı baskın düzenledi.

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M.A.B., Sinanpaşa’daki evinde gözaltına alınırken, burada yapılan incelemede 10 kilo 650 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

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M.A.B.’nin Sarıçam ilçesine bağlı Dağcı Mahallesi’ndeki çiftlik evinde ise odunluk içerisindeki sandığa gizlenmiş 10 adet
Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ele geçirildi. Tarlada ise 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

M.A.B.’nin gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığı ve balkondan atlarken ayağını kırdığı öğrenildi.

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Gözaltına alınan M.A.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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