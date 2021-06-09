İşletme sahibinin 'Heimlich' manevrası bilmesi çocuğun hayatını kurtardı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda meydana geldi. Annesiyle pizza yediği sırada nefes borusuna pizza takılan 2 yaşlarındaki çocuk, fenalaşmaya başladı. O sırada pizza işletmecisi Serhat Pirim çocuğun çırpındığını görünce, kollarına alarak 'Heimlich' manevrası uyguladı. Pirim'in uğraşları sonucu nefes borusuna kaçan pizza çıkarken, tedbir amaçlı yakındaki sağlık merkezine kaldırıldı. Yapılan tedavisinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, pizza yiyen çocuğun nefes borusunun tıkanması ve aniden fenalaştığı annesinin panik içinde olduğu görülürken, işletme sahibi Serhat Pirim'in bebeği kucağına alarak Heimlich manevrası yaptığı anlar görüntülendi. Ayrıca görüntüde Pirim'in çocuğu kucağına alıp sağlık merkezine doğru gittiği yer aldı.

"İLK YARDIM KONULARI MUTLAKA BİLİNMELİ"

İlk yardım bilgisinin herkes tarafından bilinmesinin önemine vurgu yapan Serhat Pirim, "Dün öğle saatlerinde bir aile, çocuğuyla geldi. Sipariş sonrası pizzamızı verdik. Yemeye başladıktan 5-10 dakika sonra, siparişleri gönderip, dışarı çıkmak istedim. O sırada oradan geçerken çocukta garip bir ses fark ettim. Annesinde panik havası vardı. Önce izledim ne olduğunu anlamak için. O sırada çocuğun nefes alamadığını gördüm. Gözlerinin yavaş yavaş kaydığını gördüm. Hemen bende müdahale ettim. Heimlich manevrasını yaptım. Daha önce de kendi çocuğumda başıma gelmişti. Hemen müdahalede bulundum. İlk hamlede boğazına kaçan şey çıkmadı, ikinci hamlede çıktı. O sırada hemen dışarı çıkardım. Yanımızda tıp merkezi var. Hemen oraya kucaklayarak götürdüm. Sonra durumundan haberdar olduk. Çocuk iyi çok şükür. Ufacık ilk yardım, bilgileriyle hayat kurtarılabiliyor. Çok basit olaylardan dolayı çocuğu kaybedebilirdik. Allah yüzümüze güldü çocuğun hayatını bağışladı. Bu tarz olaylarda soğuk kanlı kalsın aileler. Anne- baba adayları, ilk yardım konularını mutlaka bilmeleri lazım. Çünkü hepimizin başına gelebilir. Su içerken, yemek yerken boğazına bir şey kaçabilir. Bu ufacık bilgilerle çocuğun hayatını kurtarabiliriz" dedi. (DHA)

