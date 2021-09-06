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İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

06.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarındaki kazı çalışmalarında Neandertallere (günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış ilkel insan) ait kalıntıların olduğu 60 bin yıllık bir kamp tespit edildi.

İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsünün (IPHES) yaptığı açıklamada, Barselona yakınlarındaki Cabellades ilçesinin Abric Romani olarak adlandırılan yerleşim yerinde devam eden kazılar sırasında, 60 bin yıl öncesine dayanan, geyik avcısı Neandertallere ait kalıntıların ortaya çıktığı bildirildi.

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Rovira i Virgili Üniversitesi Tarih Öncesi Araştırmalar Bölümü direktörlüğünde 20 kadar arkeologdan oluşan grubun, Abric Romani'de yürüttüğü kazılarda, bu bölgede yaşadığı bilinen Neandertal bir topluma ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kaydedildi.

YEDİKLERİNİN KALINTILARI DA BELGELENDİ

Neandertallerin geyik avcısı oldukları, yiyecek aradıkları ve yediklerinin kalıntılarının da kazı sırasında belgelendiği belirtildi.

Arkeologlar, en az 3 geyiğin kalıntısının bulunduğunu, kafatası parçalarının aynı alanda yığılmış olmasının, özel bir durumun göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kazı sırasında ayrıca çakmaktaşı, kireç ve kumdan yapılmış çok miktarda taş aletin bulunduğu ifade edildi.

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(AA)

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