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İsrail, 33 Filistinli çocuk ve kadın esiri serbest bırakıldı

28.11.2023 06:49 | Son Güncelleme:
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Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

İsrail, 33 Filistinli çocuk ve kadın esiri serbest bırakıldı

İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 33 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

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FİLİSTİNLİ ESİRLERİN EVİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu.

Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.

150 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUK ESİR SERBEST KALMIŞ OLDU

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

Kaynak: AA


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