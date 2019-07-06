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İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinli'yi yaraladı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2019 01:32 | Son Güncelleme

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinli'yi yaraladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinli'yi yaraladığı belirtildi.
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinli'nin gözaltına alındığını duyurdu.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin

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