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Ortadoğu'da yangın başladı: Saldırgan olacağız!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından 'Suriye'deki İran varlığına karşı son derece saldırganca davranacaklarını' açıkladı.

Ortadoğu'da yangın başladı: Saldırgan olacağız!

Netanyahu, müttefiki ABD'nin çekilme kararını duyurmasının ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada "İran'ın Suriye'deki kök salma çabalarına karşı son derece saldırganca hareket etmeye devam edeceğiz. Çabalarımızı azaltmaya niyetimiz yok. Onları yoğunlaştıracağız ve şunu biliyorum ki, bunu ABD'nin tam desteği ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ayrıca ABD'nin çekilmesinin İsrail ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkileri bozabileceğinden endişe duyduğu belirtildi.
Eğitim Bakanı Naftali Bennet, Reuters'a yaptığı açıklamada "DAEŞ, ABD sayesinde mağlup oldu. Ancak İran Suriye'yi tehlikeye atabilir' şeklinde konuştu.

Finans Bakanı Mose Kahlon ise, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi bizim için iyi olmadı. Ancak biliyoruz ki bize destek verecek" dedi.

İsrail, bugüne dek birçok kez Suriye'de hava saldırıları düzenlemiş, gerekçe olarak da ülkedeki İran varlığını göstermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
komsumuz büyük israil olsa bu arap ve kurtlerden daha iyi
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