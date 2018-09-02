İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin’in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

ABBAS, İSRAİL DE KONFEDERASYONUN BİR PARÇASI OLURSA KABUL EDECEK

Ramallah’ta ‘Peace Now’ isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail’in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.

