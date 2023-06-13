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İsrail basınından dikkat çeken Hakan Fidan yorumu! "Kilit bir isim..."

13.06.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinin belli olmasının ardından kabinedeki yeni isimler dünya basınının gündeminde. Son olarak İsrail basını yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında bir analiz yayımladı.

İsrail basınından dikkat çeken Hakan Fidan yorumu! "Kilit bir isim..."

İsrail basınından Jeruselam Post gazetesi, Dışişleri Bakanı Hakan fidan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Bakan Fidan'ın dış politikada önemli bir figür olduğu vurgulanırken Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE BÜYÜK ROL OYNADI"

Jeruselam Post gazetesinin haberindeki analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail ile olan bağlantılarına dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan İsrail Bölgesel Dış İlişkiler Enstitüsü Başkanı Nimrod Goren, Bakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini kazanmış deneyimli bir bürokrat olduğuna vurgu yaptı.

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Bir başka İsrailli uzman ise Bakan Fidan'ın İsrail'in hassasiyetlerinin farkında olduğunu ifade etti. Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin gelişmesi için Bakan Fidan'ın önemli bir isim olduğunu belirtti.

ABD'li Profesör Mike Meirowitz ise Türkiye-İsrail arasında kurulacak mekanizmalar sayesinde iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların diplomatik krize dönüşmesinin önüne geçilebileceğini vurguladı.

ALMAN BASINI DA FİDAN'IN ÖNEMİNE VURGU YAPMIŞTI

Alman basını da daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dış politikada yıllarca arka planda önemli kararların alınmasında kilit bir isim olduğuna dikkat çekmişti.

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