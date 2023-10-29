İsrail bu kez de camiyi vurdu! Çok sayıda yaralı var

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir camiyi daha bombaladı. Haber, Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

YARALILAR VAR

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da Muhammed Fatih Camisine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında yıkılan cami sayısına ilişkin bilgi vermezken, Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı daha önce 30'dan fazla caminin hedef alındığı, bunlardan bazılarının tamamen yıkıldığı, bazılarının ise büyük oranda zarar gördüğünü açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZEYE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. (AA)





