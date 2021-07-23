İsrail cansız bedenini 1 buçuk ay sonra teslim etti! Tüyler ürperten şüphe

Gazetecilere açıklamada bulunan baba Halid Keabine, kızının naaşını, İsrail'le iletişimi sağlayan Filistin Askeri İrtibat Servisinden güvenlik güçleri eşliğinde Eriha kenti girişindeki İsrail askeri kontrol noktasından teslim aldığını söyledi.

ORGANLARININ ÇALINIP ÇALINMADIĞI İNCELENECEK

Keabine, cesedin kızına ait olduğunu teşhis ettikten sonra naaşın, İsrail tarafından organlarının çalınıp çalınmadığının incelenmesi için Eriha'daki hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Baba Keabine, bu işlemlerin ardından cenazenin defnedileceğini aktardı.

BIÇAK TAŞIDIĞI ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İbtisam Keabine, 12 Haziran'da üzerinde bıçak taşıdığı şüphesiyle Kalendiya kontrol noktasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. (AA)



