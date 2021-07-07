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İsrail'de ilk Delta Plus vakası! Aşılı yolcuda tespit edildi

07.07.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta Plus mutasyonu ilk kez tespit edildi. Tespit edilen vakanı yurt dışından gelen aşılı bir yolcu olduğu belirtildi.

İsrail'de ilk Delta Plus vakası! Aşılı yolcuda tespit edildi

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada aşılama kampanyaları devam ederken, virüsün mutasyonları salgını kontrol altına alma çabalarını güçleştiriyor.

YURT DIŞINDAN GELEN AŞILI BİR YOLCUDA TESPİT EDİLDİ

İsrail’de Covid-19’un Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonunu yeniden mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan Delta Plus mutasyonu ilk kez tespit edildi. Delta Plus’ın İsrail’e yurt dışından gelen aşılı bir yolcuda tespit edildiği belirtilirken, yolcu ile temaslı olan diğer bir kişinin ise test sonucunun beklendiği aktarıldı.

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İSRAİL MEDYASI: ŞU ANA KADAR 4 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan bazı haberlerde ise, Delta Plus’ın şu ana kadar 4 kişide tespit edildiği aktarıldı.

Hükümet, vakaların artmasının ardından İsrail’e gelen tüm yolcuların aşılanmış olsalar bile, Covid-19 test sonuçları negatif çıkana kadar karantina zorunluluğu getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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