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İsrail'de Kabine, Refah için toplanıyor! Yetkili isimden açıklama: Saldırılar ramazan ayında da sürebilir

17.02.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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İsrail'de Hükümet Kabine'si Refah'a düzenlenecek saldırı planını görüşmek üzere gelecek hafta toplanacak. Muhtemel Refah saldırısının amacı olarak Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişini engellemek gösteriliyor.

İsrail'de Kabine, Refah için toplanıyor! Yetkili isimden açıklama: Saldırılar ramazan ayında da sürebilir

İsrail televizyonu Kanal 12, Hükümet Kabinesi'nin Binyamin Netenyahu önderliğinde gelecek hafta toplanacağını duyurdu. Kritik kabine öncesi Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceği sinyalini verdi.

Haberde, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "Hamas ile esir takası mutabakatına varılmazsa Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceği ve Refah'a da saldıracakları" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

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İSRAİL SALDIRILARINDAN KAÇAN FİLİSTİNLİLER REFAH'TA SIĞINIYOR

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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