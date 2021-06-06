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İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

06.06.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, konuya dair açıklama yaptı.

Edelstein, günlük vakaların düşük seyretmeye devam etmesi halinde 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun uygulanmayacağını belirtti.

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA AŞI YAPILAN ÜLKE

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

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Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti. (AA)

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