HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de savaş hazırlığı! Okullar tatil edildi: 'Düzinelerce uçak gökyüzünde hazır bekliyor'

İsrail'de savaş hazırlığı! Okullar tatil edildi: 'Düzinelerce uçak gökyüzünde hazır bekliyor'

13.04.2024 21:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen İran saldırısı nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Hagari, İsrail'in hava savunmasının “alarmda” olduğunu ve “düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini” ifade etti.

İsrail'de savaş hazırlığı! Okullar tatil edildi: 'Düzinelerce uçak gökyüzünde hazır bekliyor'

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

ÜLKEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.

"DÜZİNELERCE UÇAK GÖKYÜZÜNDE HAZIR"

Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı. Hagari, pazartesi saat 23.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının “alarmda” olduğunu ve “düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini” ifade etti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DMM'den "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddialarına yalanlamaDMM'den "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddialarına yalanlama
Barış için buluşturulan husumetli aileler çatıştı! Barış için buluşturulan husumetli aileler çatıştı!
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyorOrta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıp

Real Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıp

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyor

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Sürpriz gelişme: Biden tatilini yarıda kesti, Washington'a dönüyor

Bulut, İmamoğlu'na 'milli güvenlik sorunudur' diyerek yüklendi

Bulut, İmamoğlu'na 'milli güvenlik sorunudur' diyerek yüklendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.