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  4. İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırıda bulunuldu

İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırıda bulunuldu

02.11.2023 22:09 | Son Güncelleme:
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İsrail'de TRT Haber muhabirleri Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca saldırı gerçekleşti.

İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırıda bulunuldu

Nablus kentinde meydana gelen saldırı sonrası muhabirler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın durumlarının iyi olduğu ve bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Canlı yayına bağlanan muhabirlerin araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

BİR CİSİMLE HEDEF ALINDILAR

Muhabir Murat Can Öztürk yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail saldırı

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