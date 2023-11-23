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İsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacak

23.11.2023 06:59 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, esir takasının cuma gününden önce başlamayacağını ifade etti. İsrail basını duyuruyu 'gecikme' olarak değerlendirirken Netanyahu "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak" dedi.

İsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ANLAŞMA İSRAİLLİLERİ ÖLÜRENLERİ KAPSAMAYACAK"

Netanyahu, Kızılhaç Örgütünün esir takası anlaşmasının kapsamında olmayan diğer esirleri de ziyaret ederek ilaç temini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, bunun anlaşma maddelerinde yer aldığını dile getirdi ve Örgütün görevini yerine getirmesini temenni etti.

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"Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak." diyen Netanyahu, başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini söyledi.

İsrail'in tarihi boyunca askeri operasyonlarla esirleri kurtarmayı başardığını belirten Netanyahu, "Ancak bu her zaman başarılı olmuyor, bu yüzden beklemedik ve rehinelerimizi serbest bırakmak için her fırsatı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"ORDU SAVAŞA HAZIR OLMAYI SÜRDÜRECEK"

Güvenlik kurumları ve İsrail ordusunun esir takası anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Netanyahu, "Geçici ateşkes süresi içinde güvenlik güçlerimiz bunun güvenliğini sağlayacak, bu sırada istihbarat çabası devam edecek, ordu da savaşa hazır olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

"Açık olmak istiyorum." diyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Hamas'ı yok etmek ve tüm rehinelerimizi geri almak olan tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek. Savaştan sonraki günde de terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak. Gazze, İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacak. Siyasi ve askeri çabalar, rehinelerin geri dönüşü için gerekli koşulları olgunlaştırdı. Bu durumun, sonraki aşamalarda daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına da olanak sağlayacağına inanıyorum."

İSRAİL'DEN ESİR TAKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 'CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE OLMAYACAK'

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

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AİLELERE BİLGİ VERİLMEDİ

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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