İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu. (AA)

