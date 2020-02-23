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İsrail’den koronavirüs yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

İsrail hükümeti son 14 gün içinde Japonya veya Güney Kore’de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

İsrail’den koronavirüs yasağı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs, İsrail’de de endişeye neden oldu. İsrail hükümeti son 14 gün içinde Japonya veya Güney Kore’de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Yasağın resmi olarak Pazartesi günü yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Ayrıca dün Kore Havayolları ile İsrail’e gelen turistlerin ülkeye girişlerinin reddedildiği ve yolcuların aynı uçakla Güney Kore’ye döndükleri kaydedildi.

GÜNEY KORELİ TURİSTLERLE TEMAS EDENLER GÖZETİM ALTINDA

Koronavirüs riski nedeniyle Japonya’da karantina altında tutulan gemiden tahliye edilen 1 İsrailli’de ülkesine dönüşünün ardından virüs tespit edilmiş, bu ay bir turla İsrail’i ziyaret eden 9 Koreli’de de ülkelerine döndükten sonra korona virüsüne rastlanmıştı. İsrail hükümetinin Güney Koreli turistlerle temas halinde olan yaklaşık 90 kişiyi de gözetim altında tuttuğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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