İsrail'den TRT Haber ekibine saldırı! Kamerayı kırdılar

Cuma namazı öncesi Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin engellemelerini ve zor kullanmalarını aktaran TRT Haber ekibi, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

TRT EKİBİNE SALDIRI! KAMERAYI KIRDILAR

İsrail polisi, bölgede bulunan TRT Haber ekibine fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının namlusu ile TRT Haber kamerasını kırdı.

"HER YERDE BİR ENGELLEME VAR"

Canlı yayın sırasında gaz bombası caminin olduğu bölgeye atıldı.

TRT Haber muhabiri, İsrail'in Mescidi Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğine dikkat çekerek "Her yerde bir engelleme, baskı var" dedi.







