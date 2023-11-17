İsrail'den TRT Haber ekibine saldırı! Kamerayı kırdılar

Cuma namazı öncesi Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin engellemelerini ve zor kullanmalarını aktaran TRT Haber ekibi, İsrail polisinin saldırısına uğradı.
İsrail polisi, bölgede bulunan TRT Haber ekibine fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının namlusu ile TRT Haber kamerasını kırdı.
Canlı yayın sırasında gaz bombası caminin olduğu bölgeye atıldı.
TRT Haber muhabiri, İsrail'in Mescidi Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğine dikkat çekerek "Her yerde bir engelleme, baskı var" dedi.