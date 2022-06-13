İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan İstanbul’daki vatandaşlara uyarı! “Hemen ayrılın”

İsrail vatandaşlarına yönelik olarak Türkiye seyahatleri konusunda uyarı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının mümkün olduğu en kısa sürede ülkeden ayrılmasını belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, İstanbul’da bulunan vatandaşların ise hemen ülkeden ayrılması için uyarıda bulundu.

“İSRAİL'E DÖNÜN”

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Twitter'dan yaptığı açıklamada vatandaşlarına seslenerek, "Türkiye'de son haftalarda yaşanan olayların ardından ve İstanbul'a tatile giden İsraillilere yönelik İran terör saldırılarının bir dizi girişiminden sonra, İsraillileri İstanbul'a uçmamaya ve hayati bir ihtiyacınız yoksa Türkiye'ye uçmamaya çağırıyoruz. Halihazırda İstanbul'daysanız, en kısa sürede İsrail'e dönün" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları mensubu olan üst düzey isimlerden Albay Hassan Sayid Khodaei geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.



