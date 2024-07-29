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  4. İsrail Dışişleri Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Enver Aysever de ateş püskürdü! "Bak birader adamın tepesini attırma"

İsrail Dışişleri Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Enver Aysever de ateş püskürdü! "Bak birader adamın tepesini attırma"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.07.2024 15:08
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Gazeteci Enver Aysever'den İsrail Dışişleri Bakan Yisrael Katz'ın skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına çok sert tepki geldi. Aysever İsrail'in aklını başına alması gerektiğinin altını çizdiği açıklamasında, "Bak birader adamın tepesini attırma. Çoluk çocuğu öldürüyorsunuz ondan sonra Erdoğan’ı tehdit ediyorsunuz. Bunu yapamazsın." dedi.

İsrail Dışişleri Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Enver Aysever de ateş püskürdü! "Bak birader adamın tepesini attırma"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Saddam göndermeli Erdoğan paylaşımı tüm çevrelerden çok sert tepkiyle karşılandı. Son olarak gazeteci Enver Aysever de Katz'a ateş püskürdü.

Aysever yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseten eleştirilebileceğini fakat İsrail'in aklını başına alması gerektiğini belirtti.

Aysever'in ifadeleri şu şekilde:

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"BAK BİRADER ADAMIN TEPESİNİ ATTIRMA"

"İsrail Dışişleri Bakanı, Erdoğan’a ‘Saddam’ tehdidinde bulunmuş. Bak birader adamın tepesini attırma. Çoluk çocuğu öldürüyorsunuz ondan sonra Erdoğan’ı tehdit ediyorsunuz.

"SİYASETEN ELEŞTİRİRİZ DE..."

Erdoğan’ı biz siyaseten eleştiririz de siz aklınızı başınıza alın. Koskoca Türkiye Cumhurbaşkanı’nı tehdit edeceksin ondan sonra da Saddam gibi yapacaksın. Bunu yapamazsın.

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Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever İsrail
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