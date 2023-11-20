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İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Endonezya Hastanesi hedef alındı, çok sayıda ölü var: Esir değişimi iddiasına Hamas'tan açıklama

20.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Gazze'de İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi'ne saldırdı. Gelen son bilgilere göre saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarıldı. Öte yandan Hamas, İsrail ile esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Endonezya Hastanesi hedef alındı, çok sayıda ölü var: Esir değişimi iddiasına Hamas'tan açıklama

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

ENDONEZYA HASTANESİ VURULDU

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi. Saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

"BU BELKİ SON GÖRÜŞME OLACAK"

Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz." anonsunu paylaştı.

HER TÜRLÜ HAREKETE KURŞUNLA KARŞILIK VERİYORLAR

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarıldı.


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