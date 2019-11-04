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İsrail gözaltına aldığı iki Ürdünlüyü teslim edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: - "İsrail, Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'yi hafta sonundan önce Ürdün'e teslim etme taahhüdünde bulundu"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in gözaltına aldığı iki vatandaşlarını teslim etme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Safedi yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün vatandaşları Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'nin gözaltına alınmasının ardından ilgili mercilerle koordine halinde yoğun bir diplomasi yürüttüklerini, uzun görüşmeler yaptıklarını ve telefon trafiği içine girdiklerini belirtti.

Ürdün hükümetinin, en başından bu yana Kral Abdullah'ın talimatıyla meseleyi yakından takip ettiğini, serbest bırakılmaları için gereken adımları attığını kaydeden Safedi, "İsrail, Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'yi hafta sonundan önce Ürdün'e teslim etme taahhüdünde bulundu." ifadesini kullandı.

Safedi, Lebedi ve Meri'nin Ürdün'e dönüş planıyla ilgili gerekli işlemlerin başladığını aktardı.

Ürdün, geçen salı günü İsrail'de hukuksuz olarak gözaltında tutulduğu belirtilen iki vatandaşının serbest bırakılması taleplerine cevap verilmemesi üzerine Tel Aviv'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırmıştı.

Aynı gün açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilgili mercilerin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bir İsrail vatandaşını gözaltına aldığını duyurmuştu.

İsrail güvenlik güçleri, Ürdün vatandaşı Hibe el-Lebedi'yi 20 Ağustos'ta, Abdurrahman Meri'yi de 2 Eylül'de, Ürdün ile Batı Şeria'yı birbirine bağlayan Kral Hüseyin Köprüsü'nü geçmelerinin ardından gerekçe göstermeksizin gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eymen es-Safedi israil Ürdün

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