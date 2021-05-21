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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 11 yaralı

21.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 11 yaralı

Filistinliler, cuma namazı sonrası başta Beytullahim ve El Halil kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, 11 gün boyunca İsrail saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenledi.

GERÇEK MERMİYLE SALDIRDILAR

İsrail güçleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etti, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarında 4 kişinin gerçek mermiyle, 7 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan hiçbirinin durumunun ağır olmadığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda bu sabah yerel saatle 02.00'da saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli hayatını kaybetmişti. (AA)

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Filistin İsrail

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