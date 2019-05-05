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İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

İsrail güvenlik kabinesi orduya, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması talimatını verdi. Öte yandan İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı

Yediot Aharanot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'deki tırmanan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

NETANYAHU'DAN 'SALDIRILARA DEVAM EDİN' EMRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gün içerisinde yaptığı açıklamada, orduya, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emri verdiğini ifade etmişti.

GAZZE'DEN İSRAİL'E 600 ROKET ATILDI

İsrail ordusundan, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği açıklanırken, Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerine roket atmayı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, gerginliğin tırmandığı dünden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 600 roket atıldığı öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) İsrail Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dünden bu yana İsrail'in güney beldelerine Gazze Şeridi'nden 600 roket atıldığı aktarıldı.

Haberde, roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden Muhammed Abdunnebi Ebu Armane (30) ve Mahmud Semir Ebu Armane (27) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 105'e çıktığı belirtildi.

Muhammed Abdunnebi ve Mahmud Semir'in hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuş, 83 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

(AA)

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