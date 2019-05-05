İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı

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İsrail ordusundan, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği açıklanırken, Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerine roket atmayı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, gerginliğin tırmandığı dünden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 600 roket atıldığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gün içerisinde yaptığı açıklamada, orduya, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emri verdiğini ifade etmişti.

Güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

Yediot Aharanot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'deki tırmanan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Muhammed Abdunnebi ve Mahmud Semir'in hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 105'e çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden Muhammed Abdunnebi Ebu Armane (30) ve Mahmud Semir Ebu Armane (27) şehit oldu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuş, 83 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

(AA)

