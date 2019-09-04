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İsrail-Hizbullah arasındaki çatışma riski

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

UNIFIL Komutanı Stefano Del Col: - "(İsrail-Hizbullah arasında) Yaşanan gerginliğin kontrolden çıkması mümkündü ve az kalsın sivillerin güvenliği tehlikeye atılıyordu"

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında pazar günü yaşanan gerginliğin neredeyse sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

UNIFIL Komutanı Del Col, başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Birkaç gün önce Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında meydana gelen çatışma riskine işaret eden Del Col, ülkenin güneyindeki bölgenin UNIFIL ve Lübnan ordusu dışında silahlardan arındırılmasının ciddi önem arz ettiğine dikkati çekti.

Del Col, "Yaşanan gerginliğin kontrolden çıkması mümkündü ve az kalsın sivillerin güvenliği tehlikeye atılıyordu." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilere ise 26 Ağustos gecesi üç hava saldırısı düzenlenmişti.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü de kendisine bağlı "Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu"nun, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah israil Lübnan Unifil

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