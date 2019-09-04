İsrail-Hizbullah arasındaki çatışma riski

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında pazar günü yaşanan gerginliğin neredeyse sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

UNIFIL Komutanı Del Col, başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Birkaç gün önce Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında meydana gelen çatışma riskine işaret eden Del Col, ülkenin güneyindeki bölgenin UNIFIL ve Lübnan ordusu dışında silahlardan arındırılmasının ciddi önem arz ettiğine dikkati çekti.

Del Col, "Yaşanan gerginliğin kontrolden çıkması mümkündü ve az kalsın sivillerin güvenliği tehlikeye atılıyordu." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadesini kullanmıştı.