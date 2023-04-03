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İsrail hükümetine çağrı yapmıştı... Netanyahu'dan Savunma Bakanı Gallant hakkında karar!

03.04.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapan ve görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant için dikkat çeken karara imza atıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması kararını erteledi.

İsrail hükümetine çağrı yapmıştı... Netanyahu'dan Savunma Bakanı Gallant hakkında karar!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 26 Mart'ta görevden alındığı duyurulan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı "güvenlik gerekçesiyle" ertelediği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, hükümete yakın kaynaklar Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alma kararını ertelediğini aktardı.

Haberde, "Güvenlik durumundaki gelişmeler göz önüne alarak, Netanyahu Savunma Bakanı konusuyla gelecekte ilgilenecek." ifadelerine yer verildi.

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Güvenlik konusundaki duruma ilişkin haberde ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, Netanyahu veya Gallant, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.

Gallant'ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken, açıklamalarından bir gün sonra 26 Mart'ta Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu. (AA)

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