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İsrail'in eli tetikte: İran'a karşılık için fırsat kolluyorlar! Savaş Kabinesi toplandı, ilk açıklama geldi

14.04.2024 16:31
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Dün akşam topraklarına İran'dan yüzlerce füze fırlatılan İsrail'in nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu. Bugün Savaş Kabinesi, İran saldırılarına verilecek yanıtı masaya yatırmak üzere toplandı. Savaş Kabinesi üyesi ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'den çatışmanın süreceği sinyali geldi.

İsrail'in eli tetikte: İran'a karşılık için fırsat kolluyorlar! Savaş Kabinesi toplandı, ilk açıklama geldi

1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırı İran'ı harekete geçirdi. Dün gece saatlerinde "Gerçek Vaat" adıyla operasyon başlatan İran'dan İsrail'e yüzlerce kamikaze İHA, seyir füzesi fırlatıldı. Saldırının hemen ardından toplanan Savaş Kabinesi bugün bir kez daha bir araya geldi.

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"SALDIRIDA 300'DEN FAZLA FÜZE VE İHA KULLANILDI"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını ve bunların yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Saldırıda yaklaşık 170 İHA kullanıldığını belirten Hagari, bunların tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'in müttefiklerine ait uçaklar tarafından imha edildiğini savundu.

Hagari, İran'ın saldırıda 30'dan fazla seyir füzesi fırlattığını, bunların da tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İran'ın 120'den fazla balistik füze kullandığını belirten Hagari, bunların "birkaçının" İsrail'e ulaştığını, geri kalanlarının da imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Hagari, sayısını belirtmediği füzelerin İsrail'in güneyindeki Nevatim'de hava kuvvetlerine ait üsse isabet ettiğini ve burada "hafif" hasar oluştuğunu ancak faaliyet göstermeye devam ettiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın yanı sıra Irak ve Yemen'den de İsrail'e yönelik atışlar yapıldığını, bunların hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını savundu.

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İRAN'A YANIT NE OLACAK?

Bugünkü toplantıda ise İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İSRAİL FIRSAT KOLLUYOR

Benny Gantz, "İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

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İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İran İsrail
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