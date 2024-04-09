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  4. İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına DMM'den yalanlama geldi!

İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına DMM'den yalanlama geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.04.2024 21:01
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı.

İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına DMM'den yalanlama geldi!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ‘İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gidiyor’ iddiasını yalanladı. DMM, söz konusu yakıtların ülke topraklarındaki İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alındığını paylaştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail İletişim Başkanlığı
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