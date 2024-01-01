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İsrail'in yeni planı ortaya çıktı! İlk aşamada o ülkeler var

01.01.2024 17:13 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv hükümetinin yeni planı ortaya çıktı. Buna göre İsrail'in, ülkede çalışan Filistinli iş gücünü dünyanın çeşitli ülkelerinden getireceği yabancı işçilerle değiştirmeyi planladığı bildirildi. Plan ilk aşamada, Sri Lanka'dan 25 bin, Çin'den 20 bin, Hindistan'dan 17 bin, Tayland'dan 13 bin ve Moldova'dan 6 bin işçinin getirilmesini içeriyor.

İsrail'in yeni planı ortaya çıktı! İlk aşamada o ülkeler var

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümete bağlı İsrail Sivil Denetim Merkezi, İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin, yabancı işçilerle değiştirilmesini amaçlayan planı hazırladı.

İsrail'in Filistinli işçilere bağımlılığının azaltılmasını hedefleyen bu planın, gelecek iki hafta içinde Ekonomi Bakanlar Konseyine sunulacağı kaydedildi.

Haberde, planın Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından onaylandığı, daha sonra da yabancı işçi kotalarının artırılmasının onaylanacağı ifade edildi.

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İLK AŞAMADAKİ ÜLKELER

Plan ilk aşamada, Sri Lanka'dan 25 bin, Çin'den 20 bin, Hindistan'dan 17 bin, Tayland'dan 13 bin ve Moldova'dan 6 bin işçinin getirilmesini içeriyor.

Maliye, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan bu planın uygulanması için ülkelerle anlaşmaların yapılması gerekiyor.

Tel Aviv yönetiminin, dünyanın çeşitli ülkelerinden yabancı işçiler getirme planının, önümüzdeki dönemde hatta Gazze savaşından sonra da uygulanması bekleniyor.

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SAYI 200 BİNİ GEÇİYOR

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.

Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.

İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.

İsrail'deki Filistinli işçilerin 3'te 2'lik çoğunluğu inşaat sektöründe çalışırken, ardından sanayi, ticaret, gıda ve otelcilik sektörleri geliyor.

Normal şartlarda Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.

İsrail Milli Güvenlik Konseyine göre, iş piyasası 9 bin 500'ü tarım sektöründe olmak üzere 28 binden fazla işçiye acilen ihtiyaç duyuyor.

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin ücretlerinin toplamı aylık 1.5 milyar şekeli (417 milyon dolar) buluyor ve bu işçiler, Filistin piyasasının en önemli mali kaynaklarını oluşturuyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail'de çalışan Filistinli bir işçinin günlük ortalama ücreti 2023'ün üçüncü çeyreğinde 300 şekele (84 dolar) yaklaştı.

Filistin İstatistik Merkezi ve İsrail İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023 yılının son çeyreğinin sonuna kadar İsrail piyasasındaki toplam iş gücü 4,2 milyon. İsrail, Gazze'ye saldırıların başladığından bu yana çeşitli nedenlerle iş gücünün neredeyse dörtte birini kaybetti.

Kaynak: AA

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