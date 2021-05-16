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  4. İsrail'in zulmü bitmiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor

İsrail'in zulmü bitmiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor

16.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 174’e yükseldi. İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazından siviller kurtarılmaya devam ediliyor. Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

İsrail'in zulmü bitmiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları dün gece de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 10’u kadın 8’i çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200’e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil durum müdahale ekipleri aralarında bir çocuğun da bulunduğu enkaz altındaki bazı sivilleri kurtardı.

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İSRAİL BAKANLIK BİNALARINI BOMBALADI

Öte yandan İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA-AA

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