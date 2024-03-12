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  4. İsrail kalbinden vuruldu: Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı! Irak İslami Direnişi görüntüleri paylaştı

İsrail kalbinden vuruldu: Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı! Irak İslami Direnişi görüntüleri paylaştı

12.03.2024 09:27
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5 aydan uzun süredir devam eden İsrail-Hamas savaşının bölge ülkelerine sıçraması endişeleri sürerken dünyanın gözünü bölgeye çeviren son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İran destekli Irak İslami Direnişi, İsrail'in başkentindeki Ben Gurion Havaalanı'nı insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu. Açıklamayla birlikte saldırıya ilişkin görüntü de paylaşıldı.

ABD ve İsrail liderleri Biden ile Netanyahu arasında karşılıklı restleşmelerin yaşandığı döneme İsrail'in ana havaalanının vurulması damgasını vurdu. Bölge basınında geniş yankı uyandıran saldırıya ilişkin açıklama dün Irak İslami Direnişi'nden geldi.

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ULUSLARARASI BEN GURION HAVALİMANI'NA DRONE SALDIRISI

İran destekli grubun açıklamasında "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, işgalci İsrail'in derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanı'nı insansız hava aracıyla hedef aldı" denildi.

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"OPERASYONLARIN İKİNCİ AŞAMASI"

Saldırının Gazze'deki Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in masum sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla yapılan operasyonların ikinci aşamasının bir parçası olduğu, düşmanın kalelerini vurmaya yönelik çabalarının devam ettiği ifade edildi.

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Irak İslami Direnişi geçtiğimiz günlerde de Hayfa'daki petrol rafinerilerini, Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki bir İsrail istihbarat üssünü ve Rosh-Pina Havalimanı'ndaki bir askeri bölgeyi hedef almıştı.

İSRAİL'İN KALBİNDE ROKETLİ SALDIRI

Açıklamayla birlikte ayrıca, uçağın havalimanı üzerine ulaştığında roket bıraktığı anların görüntüleri de paylaşıldı.

333Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Irak
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