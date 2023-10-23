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İsrail kara harekatının gecikme sebebini açıkladı!

23.10.2023 23:52 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusu Gazze'ye düzenlenmesi beklenen kara harekatının stratejik ve taktiksel nedenlerle geciktiğni açıkladı.

İsrail kara harekatının gecikme sebebini açıkladı!

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin yaptığı açıklamalar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı. Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik kara harekatının, çeşitli stratejik ve taktiksel nedenlerden dolayı geciktiğini söyledi.

Gazze Hastane

"BİZ ORTA DOĞU'NUN TAMAMINA BAKIYORUZ"

Hagari, 7 Ekim'den bu yana, "İsrail'e dönük saldırılarda büyük rol oynayan" Hamas'ın hava sisteminde görev alan komutanlardan 5'inin öldürüldüğünü iddia etti.

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Sözcü, İsrail ordusunun, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Askeri İstihbarat Dairesinin (AMAN) talimatıyla, Hamas'a bağlı Kuzey Tümeni'ndeki tanksavar füze sistemi komutanı İbrahim es-Sahar'ı da öldürdüğünü söyledi.

Gazze'ye yönelik kara harekatıyla ilgili Hagari, "Biz tabi ki hazırız ama çeşitli stratejik ve taktiksel nedenler var. Biz Orta Doğu'nun tamamına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İsrail ordu radyosu bugün, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirmişti. (AA)

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İsrail Gazze Orta Doğu

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